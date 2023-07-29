Волонтер убил школьника битой во время игры в лапту

Волонтер по случайному обстоятельству убил бейсбольной битой подростка. Это произошло в Рязани во время игры в лапту.

Как пишет Telegram-канал Shot, семиклассник приехал на каникулы из Москвы в лагерь, в котором обучают стрельбе из пневматического оружия. В один из дней команда из школьников отправилась к озеру Святое. Подростки играли в лапту, а вскоре к ним вступил в игру волонтёр по работе и присмотру за детьми ЦСП «Сова».

Во время развлечения волонтер попал битой по голове 14-летнего мальчика. Подростка госпитализировали врачи, но жизнь спасти не удалось.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали проверку и выясняют подробности случившегося.

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