В Самарской области водитель катера перерубил ноги 12-летней девочке и скрылся

В Самарской области неизвестный мужчина на катере перерубил винтом ноги 12-летней девочке, а затем скрылся. На данный момент пострадавший ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, и врачи делают все возможное, чтобы спасти конечности. Об этом сообщает издание Life.ru.

Как стало известно, несовершеннолетняя купалась на речке Сок примерно на расстоянии 15-ти метров от берега. В какой-то момент к ней подплыл катер, и она не смогла вовремя от него отдалиться, из-за чего попала под винт.

Пострадавшую экстренно госпитализировали с большой потерей крови. По информации E1.ru, школьницу уже прооперировали. Сейчас она находится в реанимации. Ноги пострадавшей удалось спасти, однако все еще нет никаких прогнозов по поводу выздоровления, а также неизвестно, сможет ли она вновь ходить. Пока медики заняты восполнением утраченной крови.

Отметим, что подозреваемый на данный момент все еще не задержан. Сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск и опрос свидетелей.

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