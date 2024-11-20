Отец продал 9-летнюю дочь 54-летнему мужчине за 220 тысяч рублей

В Афганистане местный житель продал свою 9-летнюю дочь 54-летнему мужчине за 2,2 тысячи долларов (220 тысяч рублей). Об этом сообщает телеканал CNN, опубликовавший соответствующее видео.

На опубликованных кадрах можно заметить, как к девочке, которая прихорашивается, приходит возрастной мужчина, которого приветливо встречает отец несовершеннолетней. Покупатель передает родителю деньги, после чего последний благодарит и на прощание просит не бить девочку.

На последнем фрагменте видео видно, как покупатель выходит вместе с ребенком из дома. Девочка, возможно, поняв, что происходит, пытается сопротивляться. Тем не менее ее все же выводят из родительского жилища.

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