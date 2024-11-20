Отец до смерти избил пятимесячную дочь из-за плача

В Люберцах отец до смерти избил пятимесячную дочь, которая громко плакала. Мужчина разозлился и накинулся на ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, малышка скончалась после избиений отца. На теле ребенка обнаружили множественные травмы головы и рук. Отца задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщает издание «Сапа» мужчине 28 лет, он является сотрудником автомойки. Он живет в Люберцах в однокомнатной квартире с женой и тремя детьми. Все произошло днем, когда девочка заплакала.

Мужчина схватил младенца и несколько раз ударил по голове, после чего бросил его на пол. Девочка умерла на месте.

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