Мужчина скормил котенка питону и снял это на видео: полиция организовала проверку

Житель Перми скормил котенка своему питону. Мужчина снимал на видео, как отдает питомцу двухнедельных котят. Полиция обратила внимание на него. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, все происходит в микрорайоне Кондратово Пермского муниципального района. Жители подняли тревогу после того, как в Telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости» появились страшные кадры. На них житель скармливает двухнедельных котят, снимая все это на видео.

«Живодера нужно знать в лицо. Заявление в полицию уже оставлено! Связалась с участковым из Кондратово, завтра должны опросить», — сообщил автор публикации.

В ролике запечатлен террариум с питоном, к которому запускают маленького пушистого котенка с серым окрасом. Он садится в углу. Заметив «гостя», питон спускается к нему и нападает.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю заявили, что после данного видео проводится проверка.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в ведомстве и уточнили, что заявление написала местная жительница.

Ранее мы писали о том, что москвичка вызвала спасателей из-за сбежавшего из террариума питона. Женщина боялась, что он съест кота.