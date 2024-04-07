Отец нашел двухлетнего ребенка на дне бассейна: мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии

В Ленинградской области двухлетнего ребенка госпитализировали после того, как он упал в бассейн. Об этом сообщает 78.ru.

Все произошло в деревне Тяглино. Семья приехала в гости к родственникам с двухлетним ребенком. Мальчик пошел погулять вместе с дедушкой и пропал. На поиски сына отправился отец. Мужчина обнаружил малыша на дне бассейна во дворе дома.

Мальчика достали из воды и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи увезли ребенка в больницу, оценив его состояние как тяжелое. По данным источника, семья не состоит на профилактическом учете.

Похожий случай произошел в Тайланде. Трехлетняя девочка захлебнулась, пока плавала в бассейне, после чего взрослые обратились за медицинской помощью. Малышка скончалась прямо в больнице.

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