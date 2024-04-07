Поместили в изолятор: юношу задержали за нападение с ножом на 13-летнюю девочку в торговом центре

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего молодого человека, который напал с ножом на 13-летнюю посетительницу торгового центра в Санкт-Петербурге. На время выяснения обстоятельств юношу поместили в изолятор, передает 78.ru.

Нападение было совершено еще 5 апреля. В торгово-развлекательном комплексе «Континет» на проспекте Стачек отдыхала компания молодых людей. В какой-то момент ребята из нее повздорили с членами другой компании. В результате выяснения отношений пострадала ученица седьмого класса. Один из подростков ударил ее ножом в бедро и скрылся.

Пострадавшей девочке была оказана необходимая помощь, а хулигана стали разыскивать стражи порядка. В итоге молодой человек, совершивший нападение, был задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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