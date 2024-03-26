Врачи пытались спасти ребенка: в Таиланде погибла девочка из Челябинска

Трехлетняя девочка погибла во время отдыха в Таиланде. Ребенок захлебнулся, купаясь в бассейне. Местные врачи пытались реанимировать малышку, но их старания оказались тщетны, передает chel.aif.ru.

Маленькая россиянка скончалась в одной из больниц на Пхукете сегодня, 26 марта. Она попала туда после купания в бассейне. Ребенок захлебнулся, и ему потребовалась экстренная помощь.

По словам тети несовершеннолетней, которая осветила ситуацию в Сети, врачи долго ехали на вызов, из-за чего у малышка развилась гипоксия мозга.

Также был объявлен денежный сбор на лечение девочки в дорогостоящей бангкокской клинике, но вскоре его отменили, потому что ребенок умер.

Ранее сообщалось, что в Сочи проверят семью, потерявшую второго ребенка вскоре после рождения. Похожая ситуация произошла и с первенцем пары.