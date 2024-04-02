Отец напавшего на «Крокус» Мирзоева рассказал, что сын не ходил в мечеть

Отец одного из напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл» террористов, Далерджона Мирзоева, рассказал о нерелигиозности его сына. Об этом сообщает видеоагентство Ruptly.

По словам мужчины, его сын не был религиозен и вообще не посещал мечеть. Он также уточнил, что за два дня до теракта Мирзоев связался с матерью и заявил о планах вернуться в Таджикистан из-за отсутствия работы в Новосибирске, где у него была временная регистрация.

Вдобавок отец террориста подчеркнул, что его сын молился «когда хотел», а Коран даже не читал.

Напомним, что 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. В результате трагедии пострадало более 180 человек.

Ранее собщалось, что полиция Подмосковья разыскивает курьера, который 23 марта смеялся над погибшими при теракте в «Крокус Сити Холле».

Также мы писали, что задержанные в Дагестане боевики возили оружие террористам, устроившим теракт в «Крокус Сити Холле».