Полиция Подмосковья ищет курьера, заявившего о безразличии к теракту в «Крокусе»

Полиция Подмосковья разыскивает курьера, который 23 марта смеялся над погибшими при теракте в «Крокус Сити Холле». С заявлением обратилась местная жительница.

Подробности приводит ИА Регнум.

Женщина рассказала, что курьер онлайн-сервиса заявил о безразличии к трагедии.

«Я сказала ему, что мне не до смеха из-за вчерашнего теракта. На что он мне прям в лицо сказал, что это были москвичи, поэтому ему плевать», - привела подробности разговора россиянка.

Она предупредила курьера, что сообщит о его словах в полицию. Мужчина после этого притворился, будто плохо знает русский язык.

Она написала заявление в полицию и пожаловалась в сервис доставки. Там извинились и пообещали привлечь к ситуации службу контроля качества, а также провести внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который высказался о теракте в «Крокусе». Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли стрельбу, после чего подожгли здание.