Задержанный в Дагестане боевик признался, что возил оружие террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл»

Один задержанных в Дагестане боевиков, участвовавших в финансировании террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» 22 марта, в ходе допроса признался, что он в числе других поставлял стрелкам оружие. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Я отвез оружие тем, кто напал на „Крокус“ в Москве», — заявил задержанный.

По словам члена террористической группировки, оружие террористам, устроившим стрельбу в «Крокус Сити Холле», привезли из Махачкалы в Мытищи.

Кроме того, подтвердилась информация о том, что задержанные в Дагестане боевики переводили деньги исполнителям теракта в концертном зале.

В ходе допроса задержанный также подтвердил, что боевики планировали устроить теракт в Каспийске. Для взрыва планировалось выбрать место, где будет больше людей: например, парк Победы или набережная.

Напомним, 31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявляли режим контртеррористической операции (КТО). Позднее правоохранители сообщили, что задержаны три человека, подозреваемые в планировании террористических преступлений.

При задержании боевиков из Дагестана в квартире нашли два автомата Калашникова и 460 патронов. Один из задержанных, проживающий в другой квартире, хранил там взрывчатку, которую планировали применить в Каспийске после теракта в «Крокус Сити Холле».

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

Как сообщили в ФСБ, всего по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» было задержано 11 человек. На данный момент официально известно об аресте девяти из них.

Ранее мы писали о том, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» несколько лет работал в такси.