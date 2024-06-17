Отец избил больного эпилепсией сына и объяснил поступок

В Казани отец избил больного эпилепсией сына. Подробности инцидента сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло 16 июня. Мужчина вместе с сыном были около подъезда многоквартирного дома. В какой-то момент 41-летний отец начал распускать руки.

«Мужчина избил сына. Ребенок болен эпилепсией», – говорится в сообщении.

Отмечается, что отец был задержан и доставлен на допрос в Следственный комитет. В отношении него возбуждено дело по статье «Истязание». Мужчина при этом уверяет, что не избивал ребенка, а приводил его в чувство, чтобы избежать приступа.

По информации источника, ранее в отношении отца уже было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Полицейские занимаются проверкой и установят все обстоятельства случившегося.

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