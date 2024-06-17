Появились подробности состояния освобожденных в Ростове заложников

Сотрудники ростовского СИЗО, которых взяли в заложники заключенные, на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии. По данным агентства ТАСС, серьезно никто не пострадал.

Источник сообщил, что одному их освобожденных потребовалась медицинская помощь, а еще одному помогли амбулаторно. Информатор уточнил, что у них «несерьезные травмы». Жизни людей ничего не угрожает.

Напомним, что захват произошел в воскресенье 16 июня. Заключенные одной из камер в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области взяли в заложники сотрудников. Преступники были вооружены заточками, ножами, дубинками и пожарными топорами. Они требовали, чтобы их выпустили на свободу и позволили покинуть страну. Сообщалось, что обвиненные долгое время готовились к этому и заранее ослабили решетку камеры.

В этот же день был произведен штурм, в ходе которого все захватчики были ликвидированы. Трое из них были в сознании, но скончались до приезда скорой помощи.

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