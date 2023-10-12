Отбили селезенку и поджелудочную: одноклассники жестоко избили девочку во время урока

В Башкирии ученица шестого класса попала в реанимацию после избиения. На ребенка напали сверстники прямо во время урока. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

По данным источника, все произошло в образовательном учреждении Кармаскалинского района. Одноклассники жестоко избили 12-летнюю девочку, пока учитель вышел и класса. Отмечается, что удары наносили два ученика.

Пострадавшая смогла дойти до дома, но после ей понадобилась медицинская помощь. Она была госпитализирована с множественными ушибами, отбитой селезенкой и поджелудочной.

Расследование произошедшего поставлено на особый контроль. Будет проведена проверка.

Похожий случай произошел в Хабаровском крае. Там ученик кадетского класса школы, расположенной в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае, в перерыве между уроками жестоко избил одноклассника. Он не прекратил наносить удары даже после того, как мальчик упал и не смог самостоятельно подняться. Жестокие кадры попали на видео, которое было опубликовано в родительском чате.

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