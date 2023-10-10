Ученик кадетского класса избил одноклассника, у которого недавно умерла мать

Ученик кадетского класса школы, расположенной в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае, в перерыве между уроками жестоко избил одноклассника. Он не прекратил наносить удары даже после того, как мальчик упал и не смог самостоятельно подняться.

Жестокие кадры попали на видео, которое было опубликовано в родительском чате. Родителей шокировало увиденное, они решили обратиться в прокуратуру с заявлением.

По данным Mash, ученик нанес своему оппоненту несколько ударов резиновым ковриком по голове и в живот, а после схватил одноклассника и кинул на пол через прогиб. По словам одноклассников, над мальчиком регулярно издеваются из-за того, что его мать недавно умерла от рака.

«По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное. В настоящее время проходит медицинское освидетельствование», — сообщили в прокуратуре телеканалу «360».

К расследованию дела подключился краевой Следственный комитет. В рамках проверки всех учителей проверят на халатность.

Ранее мы писали, что в Москве полицейские задержали 12-летнего подростка с ножом, который угрожал учителям и детям в одной из школ, расположенным районе Кузьминки. Дебошира забаррикадировали в кабинете и вызвали сотрудников экстренной службы. Приехавшие на место инцидента полицейские задержали мальчика. Причины его поведения выясняются.