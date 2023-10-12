В Петербурге 12-летний подросток вонзил нож в грудь матери и сбежал

В Санкт-Петербурге в ходе ссоры 12-летний подросток напал на мать с ножом и вонзил его ей в грудь. После этого мальчик не стал помогать родительнице, а просто сбежал. Об этом стало известно изданию Фонтанка.

По информации источника, мальчик повздорил с матерью в квартире на улице Бабушкина. Женщина начала отчитывать сына из-за непослушания, не ожидая, что он ответит ей насилием. Школьник атаковал ее, а после скрылся, даже не удостоверившись, что с ней все в порядке.

Находясь в тяжелом состоянии, россиянка смогла позвонить в экстренные службы и сообщить о произошедшем. В итоге ее доставили в больницу и сразу же поместили в реанимацию. На данный момент нет информации о том, что с ней происходит. А напавшего на мать подростка разыскивают.

Отметим, что, кроме этого сына, у женщины есть двое двухлетних близнецов. Во время конфликта они находились дома. Известно также, что петербурженка вместе с сожителем уже получала административные протоколы за распитие алкоголя и скандалы в присутствии детей.

Ранее в Башкирии девятилетний ребенок напал с топором на полицейского, пытаясь защитить от ареста отца-хакера.