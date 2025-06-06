Вела разгульный образ жизни: выкинувшая младенца 15-летняя петербурженка ничего не знала о беременности

Сотрудники правоохранительных органов допросили 15-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая пыталась избавиться от новорожденного младенца. Оказалось, что девушка ничего не знала о ребенке, передает Фонтанка.

На допросе несовершеннолетняя рассказала, что уже продолжительное время проживает со своим парнем в его квартире в Ленобласти. Дома, в Петербурге, девушка не появлялась.

Школьница вела разгульный образ жизни. Она якобы не подозревала о беременности. В день, когда начались роды, девушка находилась в квартире парня. Появившегося на свет младенца она выкинула в окно.

На помощь ребенку пришли случайные прохожие. Они вызвали на место экстренные службы. Новорожденного забрали в больницу врачи — сейчас его жизни ничего не угрожает.