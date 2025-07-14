В Турции освобождена 19-летняя россиянка, родившая и бросившая ребенка в туалете

В Турции после 9 месяцев тюрьмы освобождена 19-летняя россиянка, родившая и бросившая ребенка в туалете. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Суд Турции дал ей 15 лет, но после апелляции приговор отменили, и девушка скоро сможет вернуться в Россию. В первом интервью после освобождения она заявила о желании забрать своего ребенка. По информации источника, россиянка плакала и целовала фото дочки.

Напомним, осенью прошлого года в аэропорту Турции, в туалете, нашли новорожденного младенца. На судебном заседании россиянка заявила, что не подозревала о беременности из-за лишнего веса, а также заверяла, что хочет забрать девочку. Однако в феврале ее приговорили к 15 годам за «покушение на убийство».

Рожденную девочку, которую мать успела назвать Николь, после дипломатических усилий смогли вывезти в Россию в июне. Ее передали в приемную семью в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что выкинувшая младенца 15-летняя петербурженка ничего не знала о беременности. Школьница вела разгульный образ жизни. Подробности читайте в этой новости.