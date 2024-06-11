Осужденный за убийство боец ЧВК «Вагнер» вернулся домой и зарезал мать друга

В Оренбурге боец ЧВК «Вагнер» вернулся домой и зарезал мать друга. Ранее мужчина уже был осужден за убийство девушки. Подробности стали известны Газете.Ru.

Источник сообщил, что мужчина находился в зоне СВО, но недавно приехал к близким. Во время визита он встретился с товарищем и повздорил с ним. По данным следствия, он ранил соседа ножом, убил женщину, а после попытался скрыться от полиции, спрыгнув с четвертого этажа.

Однако уйти от правоохранителей у вагнеровца все же не удалось. Его оперативно задержали и предъявили обвинения. Он был приговорен за убийство почти на 18 лет колонии строгого режима.

Ранее в ФСБ подтвердили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе». Напомним, что вооруженное нападение было совершено вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».

Также недавно на Урале умер маленький сын участника СВО вскоре после похорон отца. Мальчик утонул в реке.