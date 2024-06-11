Военная разведка Украины: ФСБ установила причастность иностранных спецслужб к теракту в «Крокусе»

Директор ФСБ Александр Бортников раскрыл детали расследования теракта в подмосковном «Крокусе». По словам руководителя Федеральной службы безопасности России к убийству посетителей концертного зала причастна военная разведка Украины, передает Telegram-канал Baza.

После теракта в «Крокус Сити Холле» прошло уже больше двух месяцев. Все это время силовики устанавливали детали трагедии. Так, согласно новым данным, оказалось, что за массовым убийством людей в Подмосковье стоят военные разведчики Украины. Этой информацией поделился глава ФСБ.

Нападение на концертный зал было совершено 22 марта вечером. Вооруженные люди в масках подожгли «Крокус» и стали расстреливать посетителей. В результате атаки погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. Террористов, совершивших массовое убийство, задержали. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл цель организаторов теракта в «Крокусе». По его словам, они хотят запугать граждан РФ.