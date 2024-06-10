«Он об камни бился, все лицо было в ранах»: 6-летний сын погибшего участника СВО умер после похорон отца

На Урале шестилетний мальчик утонул вскоре после похорон отца, который погиб в СВО. Ребенка нашли на дне реки Пышмы. Об этом сообщает E1.ru.

Родные мальчика рассказали, что он пошел к воде вместе со старшими приятелями, хотя ему строго было запрещено приближаться в реке. Семье он сказал, что пойдет покататься на самокате. В последний раз он связался с мамой и попросил перевести ему деньги на мороженое и воду. Но домой после этого он так и не вернулся.

По словам близких мальчика, они до последнего надеялись, что его найдут живым, что он смог выплыть. Но спасти его не удалось. Мама погибшего пояснила, что в реке образуется воронка, из которой практически не выбраться.

«Его в таком положении достали, он уже окаменел. У него такие ручки — знаете, когда пытаешься выплыть, и ножки в таком согнутом положении. Он об камни там бился, все лицо было в ранах», - со слезами рассказала сестра ребенка.

Многие знакомые с ситуацией семьи считают смерть мальчика мистической, ведь он умер вслед за своим отцом. Мужчина был мобилизован и мечтал после возвращения забрать сына к себе, готовил для этого жилье.

Старшая сестра мальчика рассказала, что после похорон отца ее брат часто стал заговаривать о смерти, признавался, что хочет к папе.

«На стене в туалете он нарисовал надгробия, где написал: «Даня и папа». И меня это напугало, это было еще зимой», - рассказала девушка.

Ранее в Челябинске семиклассница умерла во время веселых стартов.