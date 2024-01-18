Оставила предсмертную записку: что известно о россиянке, чье тело нашли на улице в Екатеринбурге

Екатеринбурженка, чье тело нашли на улице Белинского, оставила предсмертную записку. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что она могла покончить с собой. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным источника, женщину обнаружили мертвой утром 18 января. Как стало известно в ходе выяснения обстоятельств, она переехала в Екатеринбург из Полевского. Работала 32-летняя россиянка на дому, занималась продвижением брендов, дизайном и организацией мероприятий.

Выяснилось, что перед смертью она оставила записку, в которой просила прощения. Отметим, что у женщины осталось двое сыновей. Они находились в квартире во время гибели матери. Расследование продолжается.

Ранее на пляже пятизвездочного отеля в Анталье нашли тело без головы и одной руки. В полицию обратились сотрудники гостиницы. Однако пока не удалось установить ни личность погибшего, ни даже его пол.

Также недавно в Москве обнаружили мумию, которая пролежала в закрытой квартире восемь лет.