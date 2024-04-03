Годовалая малышка умерла, провалившись в канализационный люк в Чечне

Годовалая девочка провалилась в Чечне в канализационный люк. Выжить ей не удалось. Подробности инцидента сообщает СКР по региону.

Ребенок остался без присмотра родителей во дворе в городе Шали. Девочка забралась на крышу колодца, которая была неустойчивой, и в итоге в него провалилась.

Малышку оперативно доставили в больницу члены семьи. Специалисты оказали ей экстренную помощь, но спасти ее не удалось

«Ребенок был незамедлительно госпитализирован в больницу, однако несмотря проведенные реанимационные мероприятия, скончался», — пояснили в ведомстве.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. В ходе нее будет дана оценка родителям, оставившим ребенка без присмотра.

В ведомстве просят внимательнее следить за своими детьми и ни в коем случае не оставлять их одних без присмотра.

Ранее в московской школе потолок рухнул на детей. В результате случившегося пострадали четверо школьников.

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