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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 апреля 2024, 19:24
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Годовалая малышка умерла, провалившись в канализационный люк в Чечне

В Чечне годовалая девочка умерла, провалившись в канализационный люк.
Годовалая малышка умерла, провалившись в канализационный люк в Чечне

© Freepik

Годовалая девочка провалилась в Чечне в канализационный люк. Выжить ей не удалось. Подробности инцидента сообщает СКР по региону.

Ребенок остался без присмотра родителей во дворе в городе Шали. Девочка забралась на крышу колодца, которая была неустойчивой, и в итоге в него провалилась.

Малышку оперативно доставили в больницу члены семьи. Специалисты оказали ей экстренную помощь, но спасти ее не удалось

«Ребенок был незамедлительно госпитализирован в больницу, однако несмотря проведенные реанимационные мероприятия, скончался», — пояснили в ведомстве.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. В ходе нее будет дана оценка родителям, оставившим ребенка без присмотра.

В ведомстве просят внимательнее следить за своими детьми и ни в коем случае не оставлять их одних без присмотра.

Ранее в московской школе потолок рухнул на детей. В результате случившегося пострадали четверо школьников.

Также мы писали, что девятилетняя школьница провалилась в открывшийся люк во время квеста в Москве. Подробнее читайте здесь.