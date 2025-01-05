Ошибка бабушки привела к страшной смерти пяти малолетних внуков

В Абхазии пятеро детей погибли во время пожара. Возгорание возникло из-за ошибки бабушки.

Как пояснил Sputnik глава Галского района Константин Пилия, пожар возник в частном доме в селе Папанырхуа. Внутри находились пятеро детей.

По предварительным данным, их бабушка при растопке печи спутала керосин с бензином. Самому маленькому из детей было четыре месяца, отметил Пилия.

На месте работают спасатели МЧС. Туда выехал также глава района.

До этого в Нижнем Новгороде трехлетний ребенок умер на прогулке в детском саду. Очевидцы утверждают, что он повис на детской горке и не смог выбраться.

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