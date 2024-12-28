«Кричала, орала»: мать убитых под Тверью детей рассказала о случившемся

Леденящая кровь история произошла за несколько дней до Нового года в Тверской области. 28 декабря в частном доме в СНТ «Межурка» обнаружили тела четырех детей — трех мальчиков и девочки. В расправе над несовершеннолетними подозревают их отца. Мать погибших рассказала подробности случившегося.

Утром женщина проснулась и вышла из дома в туалет. Вернувшись, она увидела страшную картину: за закрытой дверью отец расправляется с собственными детьми. Россиянка закричала и разбудила еще двоих наследников, спавших на втором этаже дома.

«Дверь закрыта была, я вышла, кричала. Муж уже там… Кричала, орала, старшие проснулись на втором этаже, открыли дверь, зашли все», — рассказала она в разговоре с РЕН ТВ.

В семье воспитывалось шестеро детей. Женщина назвала супруга нормальным: не было никаких предпосылок, что он совершит подобное. После убийства мужчина пытался свести счеты с жизнью.

По предварительной версии, мужчина мог расправиться с детьми из-за ревности к жене. Следком возбудил уголовное дело, обвиняемого арестовали.