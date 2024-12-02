«Позвонили - забирайте мертвого»: трехлетний ребенок погиб на прогулке в российском детском саду
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В Нижнем Новгороде трехлетний мальчик умер на прогулке в детском саду. Очевидцы утверждают, что он повис на детской горке и не смог выбраться.
О трагедии сообщил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».
Собеседница источника рассказала: к воспитателю подбежали дети – они сообщили, что ребенок не может вылезти. Погибшему мальчику в декабре должно было исполниться четыре года.
«Позвонили вот, (сказали – прим.) ребенка забирайте мертвого», - рассказала одна из женщин на видео.
Мать винит в случившемся сад. «Потому что недосмотрели, убили ребенка», - сказала она.
Источник приводит видео, как у сада стоит машина ритуальной службы, а с территории выходят сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Егорьевске двухлетний ребенок сбежал из сада без верхней одежды. Мальчика остановил прохожий – он отвел малыша в теплое место.