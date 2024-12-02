«Позвонили - забирайте мертвого»: трехлетний ребенок погиб на прогулке в российском детском саду

В Нижнем Новгороде трехлетний мальчик умер на прогулке в детском саду. Очевидцы утверждают, что он повис на детской горке и не смог выбраться.

О трагедии сообщил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Собеседница источника рассказала: к воспитателю подбежали дети – они сообщили, что ребенок не может вылезти. Погибшему мальчику в декабре должно было исполниться четыре года.

«Позвонили вот, (сказали – прим.) ребенка забирайте мертвого», - рассказала одна из женщин на видео.

Мать винит в случившемся сад. «Потому что недосмотрели, убили ребенка», - сказала она.

Источник приводит видео, как у сада стоит машина ритуальной службы, а с территории выходят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Егорьевске двухлетний ребенок сбежал из сада без верхней одежды. Мальчика остановил прохожий – он отвел малыша в теплое место.