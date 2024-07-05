В американском штате Юта организаторы фестиваля случайно выстрелили фейерверком в толпу. Об этом сообщает портал Fox13.

По данным источника, ЧП произошло в городе Прово во время шоу «Стадион огня» в момент церемонии поднятия флагов. Несколько зрителей получили ранения.

Часть пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Информация об их состоянии в настоящий момент отсутствует. После трагедии фестиваль прервали.

Позднее организаторы разместили обращение, в котором все равно заявили о безопасности пиротехники, а всем пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали, что в Приамурье полуторамесячный ребенок погиб, выпав из рук пьяной матери на бетон.

Также сообщалось, что в Краснодаре судимый за убийство начальник сломал 11 ребер выпившему рабочему.