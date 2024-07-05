В Приамурье полуторамесячный ребенок погиб, выпав из рук пьяной матери на бетон

В Приамурье погиб полуторамесячный ребенок. Мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, выронила младенца на бетонный пол. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что 22-летняя женщина возвращалась домой после посиделки с друзьями. Она была выпившая и несла на руках малыша. В подъезде молодая мать потеряла равновесие и не смогла удержать ребенка. Он упал на пол, а после сверху его придавила еще и родительница.

От полученных травм младенец умер на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сообщается, что маму погибшего ребенка ждет суд.

Ранее мать четырехмесячной девочки рассказала, как убила ее. Изначально смерть ребенка она выдавала за несчастный случай, но потом все же призналась, что трижды ударила малышку из-за плача.

Также недавно в Самаре мать откусила пальцы сыну при совершении обряда. Женщина увлекалась эзотерикой.