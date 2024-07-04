Пьяный рабочий получил выговор в виде 11 сломанных ребер от начальника-убийцы

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины в Краснодаре. У пострадавшего сломано 11 ребер. Рабочий получил травмы после конфликта с начальником.

Избитого мужчину обнаружили на остановке общественного транспорта, передает Telegram-канал Полиция Краснодара. Он смог самостоятельно добраться до туда после конфликта с начальником. Работодатель узнал, что подчиненный пришел выпившим на смену и стал его избивать.

В больнице у пострадавшего зафиксировали многочисленные переломы. Начальник, избивший рабочего, задержан стражами порядка. В ходе выяснения обстоятельств случившегося им стало известно, что агрессивный мужчина был неоднократно судим. Его привлекали к ответственности за убийство, грабеж, хулиганство и заведомо ложный донос.

Ранее стала известна причина трагической смерти крановщика в Москве. Мужчина мог умереть от передозировки наркотиками.