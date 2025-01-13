Опытный российский парашютист погиб при прыжке с высоты 1,5 км

Опытный парашютист погиб в Омской области при прыжке с высоты 1,5 км. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, 57-летний парашютист осуществлял прыжок с высоты 1,5 км возле аэродрома «Камышино». Во время выполнения прыжка при раскрытии основного парашюта не раскрылся запасной

Всего россиянин совершил свыше 100 прыжков. В настоящий момент организовано расследование ЧП.

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