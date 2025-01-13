В Домодедове мужчина отправился в лес хоронить собаку и обнаружил труп

В Домодедове местный житель отправился в лес хоронить собаку и случайно обнаружил труп мужчины. Как выяснилось, тело принадлежало молодому человеку, который пропал месяц назад.

Подробности приводит ИА Регнум.

Мужчина собирался похоронить умершего пса в лесу недалеко от СНТ «Станкостроитель». Пройдя 30 метров по тропинке, он нашел труп.

На место прибыли полицейские. Установлено, что погибший – 26-летний молодой человек, который еще в декабре ушел из дома и пропал. Предварительной причиной смерти назвали обморожение.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске местный житель обнаружил останки человека в лесу. Рядом с ними лежала женская обувь. Оказалось, что вещи принадлежали пропавшей летом 17-летней девушке.