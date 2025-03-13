Определилась судьба детей россиянки, коловшей двухлетнему сыну наркотики

В Челябинской области забрали детей у жительницы Миасса, коловшей наркотики двухлетнему ребенку. Несовершеннолетние сейчас находятся у бабушки.

Заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека и правам ребенка в регионе Игорь Майоров пояснил aif.ru, что у женщины изъяли детей.

Он также добавил, что идет процесс оформления опеки. Дети чувствуют себя хорошо.

Ситуация находится на контроле аппарата.

Напомним, жуткий случай произошел в конце января в Миассе. На одной из улиц города обнаружили тело двухлетнего ребенка. В крови погибшего обнаружили наркотики. Оказалось, что мать колола сыну запрещенные препараты, чтобы тот не кричал.

До этого в Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась неизвестным наркотиком на прогулке. Она случайно нашла сверток с запрещенным веществом.