В Петербурге годовалая девочка отравилась неизвестным наркотиком на прогулке

В Санкт-Петербурге полуторагодовалая девочка во время прогулки нашла сверток с неизвестным веществом и попала в больницу с отравлением крайней степени тяжести. По словам матери пострадавшего ребенка, она забрала сверток и выкинула, но через некоторое время заметила изменения в поведении дочери.

«По возвращении домой у ребенка появились симптомы отравления: неустойчивая походка, «плавающий» взгляд, снижение частоты дыхания», - сообщили в Telegram-канале клиники Педиатрического университета, куда доставили девочку.

Состояние малышки стремительно ухудшалось, поэтому до приезда скорой помощи матери пришлось под руководством диспетчера делать дочери непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Как рассказала заведующая приемным отделением клиники Ксана Штернлихт, отравления синтетическими наркотиками трудно прогнозируемы, потому что профиль их токсичности нестабилен.

В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти ребенка.

Ранее в Краснодаре семилетняя девочка и ее младший брат съели леденец «чупа-чупс», после чего их состояние стало ухудшаться, а затем они резко впали в кому.