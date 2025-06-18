«Опасный для общества»: убитую свекром в Чечне девушку похоронили, а он отправился на СВО

В Лобне похоронили девушку, которую убил свекор. Мужчина сознался в преступлении, но перед судом отправился на СВО. Подробности сообщила мать покойной в беседе с 360.ru.

Жительница Подмосковья Христина была убита в сентябре 2024 года. Ее мать Анастасия ранее рассказывала историю своей дочери, но только сейчас смогла ее похоронить.

По словам женщины, свекор Христины после убийства сознался в преступлении, заявив, что сжег тело. Однако мать подозревает, что он пытался скрыть следы изнасилования. Останки девушки были найдены еще несколько месяцев назад, но официально переданы семье только в феврале.

«В мешке остались фрагменты. Половину он в реку выкинул. А все то, что в мешке было, там осталось — 88 фрагментов костей», — рассказать собеседница издания.

Единственной вещественной уликой стала удавка со следами крови Христины и отпечатками пальцев убийцы.

Несмотря на признательные показания, обвиняемый избежал немедленного наказания: он отправился в зону СВО, подписав контракт на год. По возвращении его ждет суд. Мать девушки высказала свои опасения.

«Просто он невменяемый человек, опасный для общества», — заявила она.

После трагедии семья Христины столкнулась с новой бедой: ее бывший муж Ахмед запрещает Анастасии видеться с внучкой. Единственный разговор по видеосвязи удалось организовать через адвоката, но затем чеченские родственники заблокировали все контакты.

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