«Как рабыня»: мать убитой свекром девушки заявила, что он изнасиловал невестку

Мать жительницы Подмосковья заявила, что ее дочь изнасиловал и убил свекор в Чечне. Девушка хотела развестись с мужем, но он оставил ребенка на воспитание своей семье. В итоге девушка поехала туда и уже не вернулась. Подробности сообщает 360.ru.

Женщина рассказала, что ее дочь Христина познакомилась с парнем в Лобне. Она забеременела, и молодые решили сыграть свадьбу, но сделали это тайно. Мать говорит, что супруг избивал девушку.

«Несколько раз были побои, он устраивал ей избиения. <…> Она мне постоянно говорила, что „я не могу здесь, я здесь, как рабыня“. <…> Она вообще тайком с нами общалась со всеми, с родственниками», – рассказала женщина.

После очередного избиения девушка приняла решение о разводе и переехала, но ребенка мужчина оставил своей семье. В итоге Христина приезжала навестить дочь к родителям бывшего избранника.

«За нее взялся свекор, <…> шантажировал ребенком. Под конец были жесткие угрозы», — рассказала мать покойной.

Девушка связалась с мамой 23 сентября и сказала, что останется с мужем в Чечне. Но после этого пропала. В поисках помогал и свекор, была задействована полиция. Мать сообщила правоохранителям, что подозревает взрослого мужчину – свекра. По ее словам, 28 сентября он дал признательные показания и пояснил, что сжег труп девушки дотла. Но родительница не верит. Она считает, что мужчина пытается скрыть следы еще одного преступления.

«Все это сомнительно. Возможно, он ее изнасиловал», — добавила женщина.

Отмечается, что Глава СК России поручил доложить о расследовании обстоятельств убийства в Чеченской Республике.

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