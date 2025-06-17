Адвокат из Москвы убил и сжег клиента в печи для зоокремации из-за квартиры

В Москве задержали адвоката, который подозревается в убийстве своего клиента. По версии следствия, юрист зарезал мужчину, а после сжег его тело в печи для зоокремации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В полицию обратилась знакомая убитого. Она рассказала, что он долгое время не выходит на связь. В ходе расследования, которое длилось несколько месяцев, удалось установить личность подозреваемого в убийстве. Им оказался адвокат, занимавшийся продажей квартиры пропавшего клиента.

По информации источника, убитый россиянин несколько лет работал с юристом. Однако в октябре прошлого года они серьезно поругались из-за недвижимости, которую адвокат хотел купить у мужчины. В ходе конфликта обвиняемый схватился за нож и ударил им жертву.

Избавиться от трупа юристу помог сообщник. Они кремировали тело на ферме, которая принадлежит подозреваемому. После дом, в которой произошло убийстве, они продали за 5 млн рублей.

На данный момент обвиняемый и его сообщник задержаны. Адвокат находится в СИЗО.

Ранее в Севастополе зять зарезал тещу прямо на улице.