Омский тренер по фигурному катанию пнула и оскорбила ученицу на соревнованиях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжение источника попали кадры с юниорских соревнований в Красноярске. На них тренер Ирина Миленина встретила воспитанницу у борта после проката, а затем пнула ее в спину. Также, пока тренер и ученица ожидали оценки, между ними состоялся напряженный диалог. По кадрам заметно, как девочка закрывает лицо руками, едва сдерживая слезы.

Сообщается, что в школе олимпийского резерва № 35 собрали дисциплинарную комиссию. Тренеру сделали выговор.

Родители уже неоднократно жаловались, что Миленина оскорбляет детей. Назначена дополнительная проверка. Сама Ирина не комментировала ситуацию.

Ранее на тренера из Екатеринбурга возбудили 33 уголовных дела за совращение ученицы. Подробности читайте в этой новости.

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