На тренера из Екатеринбурга возбудили 33 уголовных дела за совращение ученицы

В Екатеринбурге возбудили сразу 33 уголовных дела против тренера по плаванию одной из спортшкол города. Его подозревают в совращении воспитанницы.

По данным Ura.ru, тренер домогался своей ученицы якобы по время выездных соревнований. Девочке на тот момент было 12−14 лет. Он совершал «развратные действия, направленные на пробуждение у школьницы интереса к интимным отношениям», сообщает издание.

Против спортсмена возбуждены дела по 33 эпизодам по статье о насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшая дала показания, тренер вину не признает. Мужчину задержали — сейчас он находится за решеткой, пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе свердловского СКР не прокомментировали это дело.

До этого суд в Москве приговорил тренера, который во время занятий едва не утопил ребенка-инвалида в бассейне, к 360 часам исправительных работ.