Суд вынес приговор тренеру, топившему малолетнего инвалида в бассейне

Суд в Москве приговорил тренера, который во время занятий едва не утопил ребенка-инвалида в бассейне, к 360 часам исправительных работ. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает РЕН ТВ.

«Тренер по плаванию оздоровительного центра, расположенного на юге Москвы, вопреки своим обязанностям, в ходе индивидуального занятия применил физическое насилие в отношении малолетнего 2014 года рождения», — приводит канал заявление ведомства.

В прокуратуре сообщили, что мужчине вменено в вину оказание услуг, не соответствующим требованиям безопасности жизни и здоровья.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года — тренер, находившийся явно не в настроении, несколько раз насильно окунал ребенка под воду, удерживая его там на некоторое время и не давая выплыть на поверхность.

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