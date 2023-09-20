Охотник смертельно ранил мужчину в ягодицы, перепутав со зверем

В Амурской области охотник случайно застрелил другого, перепутав его со зверем. Он попал ему в ягодицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло вечером 18 сентября в лесу в Магдагачинском районе недалеко от села Кузнецово. Мужчина взял ружье марки «Тигр» и пошел в лес за добычей. Он выслеживал зверей, но в какой-то момент услышал шорох. Охотник был уверен, что там прячется животное.

Отмечается, что 36-летний житель выстрелил «на шум», но пуля попала в другого охотника.

«Пострадавший получил ранение ягодицы и левой руки», – говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Мужчину увезли в больницу, но он умер от полученных ранений по пути в учреждение.

Похожий случай был в Подмосковье. Там мужчина подстрелил 19-летнего сына на охоте. Согласно семейной традиции, бизнесмен отправился вместе с сыном-студентом и другом на местные озера, чтобы поохотиться на уток. Он брал наследника с собой еще с восьми лет.

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