На охоте отец вместо уток подстрелил сына: юноша едва не умер

Житель Подмосковья случайно подстрелил 19-летнего сына на охоте. Об этом сообщает mk.ru.

Все произошло рано утром 12 августа в районе села Осташево. Согласно семейной традиции, бизнесмен отправился вместе с сыном-студентом и другом на местные озера, чтобы поохотиться на уток. Оказывается, папа впервые взял мальчика на охоту, когда ребенку исполнилось 8 лет.

Мужчины расположились на двух плотах. Как только утки полетели к небу, охотники открыли огонь, однако в один момент под предпринимателем подломилась доска. Одно неловкое движение во время падения – и сын получил дробовое ранение в голень.

Пострадавшему сразу вызвали скорую помощь. Врачи быстро приехали на место происшествия и увезли молодого человека в больницу. На данный момент его жизни ничто не угрожает.

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