Огонь опалил 20% тела: в руках у петербуржца взорвалась зажигалка

У 54-летнего жителя Северной столицы в руках взорвалась зажигалка. Мужчину увезли в ожоговую реанимацию. Об этом сообщает «Петербург2».

Все произошло накануне вечером. По словам петербуржца, в его руках взорвалась зажигалка. Врачи обнаружили у пострадавшего ожоги живота, груди, шеи, подмышки и левой руки. Пламя затронуло 20% тела.

Похожий случай был в Подмосковье. 24-летний мужчина получил 55% ожогов тела после того, как решил избавиться от мусора на даче. Он остался жив только благодаря бочке с водой, которая стояла неподалеку.

Ранее мы писали, что мужчина из Курганской области хотел сжечь заживо двоих подростков. Он поджидал школьников у местного дома культуры, а потом облил их бензином и чиркнул зажигалкой. У одного из мальчиков было обожжено 95% тела, а у второго – 10%. Первый из пострадавших скончался в больнице.