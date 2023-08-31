Школьник, которого пытались сжечь заживо, скончался в больнице под Курганом

В больнице под Курганом скончался один из подростков, которых 22-летний мужчина пытался сжечь заживо. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Все случилось 30 августа в деревне Верхнеглубокой. Рядом с сельским домом культуры стояли два школьника, 14 и 15 лет. Местный житель подошел к ним, облил их бензином из канистры и чиркнул зажигалкой. Мальчиков сразу госпитализировали.

У 15-летнего пострадавшего было обожжено 95% тела, а у 14-летнего – 10%. Первый подросток скончался прямо в больнице, а за жизнь второго сейчас борются врачи.

Злоумышленника уже задержали, с ним работают следователи. На данный момент специалисты выясняют все подробности произошедшего.

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