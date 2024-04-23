Одноклубница раскрыла причину гибели 21-летней российской волейболистки

Волейболистка Мария Халецкая назвала причину гибели 21-летней одноклубницы Арины Михайлиной. Спортсменка из команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» убеждена, что девушка покончила с собой после нервного срыва. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

«Новость просто ужасная. Мы в полном шоке», — высказалась Халецкая.

Напомним, что о смерти Арины стало известно 22 апреля. Тело девушки нашли рядом с общежитием на юго-востоке столицы. Оказалось, что перед случившимся волейболистка рассталась со своим возлюбленным. Эту информацию подтвердила ее тренер Наталья Урядова. За час до суицида у Михайлиной были врачи, которых вызвал экс-избранник, напуганный состоянием Арины. В итоге медики приехали к девушке поговорили с ней и напоили чаем. Тренер убеждена, что ее нельзя было оставлять одну.

Ранее бывший возлюбленный Михайлиной заявил, что ее новые отношения «были странными». Пара полгода жила вместе, а накануне смерти девушка решила переехать от него обратно в общежитие. Кроме этого, у нее было много других проблем.

Также стали известны подробности состояния госпитализированного артиста цирка Юрия Куклачева. Сын дрессировщица хотел привести к нему в палату любимого кота Матроскина, но врачи не разрешили это сделать. С питомцами звезда сможет увидеться только после выписки.