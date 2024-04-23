По-особенному мурлычет и напоминает валенок: коту Юрия Куклачева не разрешили навестить артиста в больнице

Артист цирка Юрий Куклачев продолжает восстанавливаться после инфаркта и операции. На днях сын хотел устроить звездному отцу сюрприз и привезти в больницу любимого кота Матроскина, но врачи такую идею не оценили, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, самочувствие Куклачева каждый день улучшается. Госпитализированный артист выполняет упражнения для укрепления сердца и мышц, чтобы иметь возможность выписаться из больницы к Пасхе. Такой срок установили наблюдающие за ним врачи.

Сын Куклачева хотел сопроводить процесс восстановления приятными эмоциями и привезти в палату к отцу его любимого кота Матроскина, который по-особенному мурлычет и напоминает валенок. Когда-то артист цирка подобрал его на улице и впоследствии сделал звездой. Врачи, узнав о намерении молодого человека, отказали ему в такой возможности, поэтому Куклачев встретится со своим любимым питомцем только после выписки.

Ранее сын Юрия Дмитриевича рассказал, как у отца произошел инфаркт. По его словам, артист цирка почувствовал себя плохо после первого акта своего шоу.