«Отношения странные»: бывший парень умершей Михайлиной рассказал о ее новом возлюбленном

Бывший возлюбленный умершей волейболистки Арины Михайловой Илья заявил, что ее новые отношения были странными. Пара полгода жила вместе, а накануне смерти девушка решила переехать от него обратно в общежитие.

Подробностями он поделился с ИА Регнум.

Молодой человек признался, что находится в отчаянии после смерти Арины. Их связывали три года отношений, но потом пара рассталась, однако молодые люди продолжали переписываться и созваниваться. Илья рассказал, что Михайлина была для него «важным человеком».

Он считает, что спортсменка могла покончить с собой по разным причинам. Одна из них – новые отношения.

По его словам, 20 апреля Арина поссорилась с возлюбленным и решила вернуться в общежитие.

«Они вместе полгода прожили, но отношения у них были странные», - рассказал Илья.

Молодой человек отметил, что избранник запретил ей общаться с ним и везде заблокировал.

Также он сообщил о проблемах девушки со здоровьем – Михайлина делала операцию на колене. Из-за реабилитации она потеряла целый сезон и переживала.

Кроме того, Арина «очень боялась экзаменов» - она училась на четвертом курсе. Девушке требовалась поддержка, но нынешний молодой человек ее не оказывал, уверен Илья.

Напомним, девушку нашли мертвой 21 апреля у общежития в Москве. Перед этим она общалась с молодым человеком. По общению юноша подумал, будто она хочет проститься. Тогда парень вызвал скорую. Однако как только врачи уехали, спортсменка покончила с собой.