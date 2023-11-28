Однофамилец Валерия Меладзе из Кудрово провалился в открытый люк

Однофамилец певца Валерия Меладзе из Кудрово провалился в открытый люк. Об этом сообщает портал 78.ru.

Мужчина по фамилии Меладзе упал в открытый люк во дворе жилого дома. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. В местной больнице у него диагностировали ушиб поясничной области, грудной клетки и ссадину правого колена. Спустя некоторое время его отпустили домой.

Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Там семилетняя девочка упала в канализационный люк, запорошенный снегом. Школьнице чудом удалось уцелеть. Подробности смотрите в этой статье.

Ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге 14-летний мальчик упал в колодец с кипятком. Отмечается, что в день происшествия подросток прогулял школу.