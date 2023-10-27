«Прогуливал школу»: стали известны подробности того, как мальчик упал в колодец с кипятком

Стали известны подробности инцидента, в результате которого пострадал 14-летний житель Екатеринбурга. Мальчик в день ЧП прогулял школу, а перед падением в колодец с кипятком находился в гостях у отца, передает, E1.ru.

Подробности случившегося рассказал журналистам отчим пострадавшего школьника. Мужчина заявил, что вечером его пасынок ушел из квартиры родного отца и пошел гулять. До этого мальчика звали домой, но он все же пошел к приятелям.

Родители несовершеннолетнего находятся в разводе. Школьник жил с матерью и отцом поочередно.

В учебном учреждении, куда ходит мальчик, тоже прокомментировали случившееся. Там заявили, что в день ЧП подросток решил не приходить.

«В этот день он прогуливал школу, видимо, решил не приходить. Я об этом сообщила родителям еще во время учебного процесса. А вечером вот это произошло, это ужасно, я всю ночь не спала сегодня», — рассказала учительница юного екатеринбуржца.

Ранее в Санкт-Петребурге пятилетний мальчик попал в больницу с ожогами после приема ванны. У ребенка пострадали ноги.