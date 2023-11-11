Семилетняя девочка упала в канализационный люк, запорошенный снегом

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту падения несовершеннолетней жительницы Новосибирска в канализационный люк. В результате случившегося девочка не пострадала — она успела ухватиться за края, передает mk.ru.

Правоохранители рассказали, что инцидент с участием ребенка произошел 11 ноября в Октябрьском районе. Там девочка наткнулась на запорошенный снегом канализационный люк, который по какой-то причине был открыт. Несовершеннолетняя не заметила яму под тонким слоем льда и свалилась в нее. По счастливой случайности, ребенку удалось ухватиться за края. После этого он выбрался из ямы и отправился домой.

О случившемся через некоторое время узнали стражи порядка. Они планируют оценить работу должностных лиц на наличие признаков преступления по статье «Ненадлежащее оказание услуг». На основании результатов доследственной проверки будет принято соответсвующее решение.

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