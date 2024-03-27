Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» несколько лет работал в такси

Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев несколько лет работал водителем такси в Москве. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что Мирзоев арендовал у владельца московского автопарка белый автомобиль Renault Logan. Во время общения с журналистами бизнесмен заявил, что не сумел вспомнить фигуранта.

Также выяснилось, что в 2012 году Мирзоев был зарегистрирован в столичной квартире на улице Лодочной. В 2013-м его привлекли к ответственности за нарушение правил, связанных с неисполнением решения о выдворении или депортации, принятого в отношении него.

Позднее мужчина переехал в Новосибирск.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел теракт. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроили пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали, что жители Москвы приносят цветы к автомобилю пары, погибшей при теракте в «Крокус Сити Холле».

Также сообщалось, что у охранника «Крокус Сити Холла» начались проблемы с психологическим здоровьем после теракта.